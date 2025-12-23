Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2387 - Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Am gestrigen Montagnachmittag (22.12.2025) fuhr ein 33-jähriger Mann unter Cannabiseinfluss mit seinem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße. Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 33-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
