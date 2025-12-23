Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2389 - Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Textilviertel - Am heutigen Dienstag (23.12.2025) stürzte ein 26-Jähriger mit einem E-Scooter in der Jörg-Seld-Straße. Er war alkoholisiert. Gegen 0.15 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der Jörg-Seld-Straße mit seinem E-Scooter. Als er auf den Gehweg wechseln wollte, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden. Die Polizeibeamten stellten vor Ort eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 26-Jährige (deutsche STA) verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

