Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2384 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (20.12.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Container auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Meraner Straße. Der oder die Täter entwendeten dabei mehrere Holzpaletten. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

