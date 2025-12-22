Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2377 - Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung bei Fußballturnier
Augsburg (ots)
Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung bei einem Fußballturnier im Karl-Rommel-Weg. Gegen 13.45 Uhr gerieten zwei Personengruppen bei dem Turnier zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mindestens eine Person wurde hierbei durch einen bislang unbekannten Mann leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
