Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Graffiti-Schmierereien an Zügen in Gießen und Marburg - Zeugen gesucht!

Gießen / Marburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben an den Bahnhöfen Gießen und Marburg Sachbeschädigungen durch Graffiti verursacht. In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Im Bahnhof Gießen wurde am gestrigen Abend (10.12.) eine Sachbeschädigung an einem auf Gleis 29 abgestellten Zug der Hessischen Landesbahn festgestellt. Unbekannte besprühten den Zug auf einer Fläche von 4qm. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 360 Euro geschätzt. Ein weiterer Fall ereignete sich im Bahnhof Marburg. Dort besprühten ebenfalls bislang unbekannte Täter einen Zug auf Gleis 50. Die beschmierte Fläche beträgt etwa 8qm. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 650 Euro. Der Vorfall wurde am gestrigen Morgen (10.12.) festgestellt.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den beiden Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell