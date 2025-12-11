PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Graffiti-Schmierereien an Zügen in Gießen und Marburg - Zeugen gesucht!

Gießen / Marburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben an den Bahnhöfen Gießen und Marburg Sachbeschädigungen durch Graffiti verursacht. In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Im Bahnhof Gießen wurde am gestrigen Abend (10.12.) eine Sachbeschädigung an einem auf Gleis 29 abgestellten Zug der Hessischen Landesbahn festgestellt. Unbekannte besprühten den Zug auf einer Fläche von 4qm. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 360 Euro geschätzt. Ein weiterer Fall ereignete sich im Bahnhof Marburg. Dort besprühten ebenfalls bislang unbekannte Täter einen Zug auf Gleis 50. Die beschmierte Fläche beträgt etwa 8qm. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 650 Euro. Der Vorfall wurde am gestrigen Morgen (10.12.) festgestellt.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den beiden Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 10:40

    BPOL-KS: Verkehrsunfall zwischen PKW und Güterzug an Bahnübergang in Dillenburg

    Dillenburg (ots) - Am gestrigen Tag (10.12.) gegen 7:22 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel ein Verkehrsunfall am Bahnübergang Frohnhäuser Straße in Dillenburg gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf der Strecke zwischen Dillenburg und Ewerswalde zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Güterzug. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:58

    BPOL-KS: Unbekannte nehmen vergessenen Rucksack mit - Zeugen gesucht

    Melsungen (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Sonntag (7.12; zwischen 09:50 Uhr und 10:15 Uhr) einen vergessen Rucksack mitgenommen. Zuvor hatte ein 62-jähriger Afghane seinen Rucksack abgelegt und vergessen ihn wieder an sich zu nehmen. Als ihn einfiel, dass er seinen Rucksack vergessen hatte konnte er diesen nicht mehr auffinden. Bahnsteig 2 im Melsungen sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren