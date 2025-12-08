Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte nehmen vergessenen Rucksack mit - Zeugen gesucht

Melsungen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Sonntag (7.12; zwischen 09:50 Uhr und 10:15 Uhr) einen vergessen Rucksack mitgenommen.

Zuvor hatte ein 62-jähriger Afghane seinen Rucksack abgelegt und vergessen ihn wieder an sich zu nehmen.

Als ihn einfiel, dass er seinen Rucksack vergessen hatte konnte er diesen nicht mehr auffinden.

Bahnsteig 2 im Melsungen sowie die Cantusbahn RE 24264 kommen als Orte in Betracht.

Der 62-Jährige suchte an diesen Orten nach dem Rucksack und fragte den Zugbegleiter, ob ein Rucksack gefunden wurde. Diese Maßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Er kontaktierte daraufhin die Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Kassel und erstattetet Anzeige wegen Unterschlagung.

Der Schaden beträgt ca. 350EUR.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell