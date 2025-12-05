PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugverspätung wegen Person im Gleis

Bad Arolsen/Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots)

Eine unbekannte männliche Person soll sich am gestrigen Donnerstag (4.12.20:35 Uhr) im Bahnhof Bad Arolsen im Gleisbereich aufgehalten haben.

Der Triebfahrzeugführer der nahenden Kurhessenbahn 23029 erkannte die Person im Gleis und leitete eine Notbremsung ein.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG sperrte nach Bekanntwerden des Vorfalls unverzüglich die Gleise.

Streifen der Polizeistation Bad Arolsen sowie der Bundespolizeiinspektion Kassel fuhren unverzüglich zum Bahnhof, konnten aber keine Person mehr antreffen.

Verletzt wurde niemand.

Durch den Vorfall erhielten 2 Züge je eine Verspätung von 60 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/816 160 zumelden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

