PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte legen Einkaufswagen auf die Gleise

Frankenberg Eder / Waldeck Frankenberg (ots)

Unbekannte Personen haben am gestrigen Mittwochabend (4.12./zwischen 22:20 Uhr und 22:39 Uhr)im Bahnhof Frankenberg Eder einen Einkaufwagen auf die Gleise gelegt.

Die Regionalbahn 23239, auf der Fahrt von Marburg nach Korbach, erfasst bei Einfahrt in den Bahnhof Frankenberg Eder den Einkaufwagen.

Hierbei wurde die Seitenverkleidung sowie die nachfolgende Achse beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden.

Als die Sreife des Bundespolizeireviers Gießen vor Ort eintraf konnten keine Personen mehr angetroffen werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 14:17

    BPOL-KS: Versuchter Automatenaufbruch - Zeugen gesucht

    Burghaun/Fulda (ots) - In den frühen Morgenstunden (4.12./01.40 Uhr)haben Unbekannte versucht den Fahrkartenautomaten am Bahnhof Burghaun aufzubrechen. Als die Streifen der Polizeistation Hünfeld und des Bundespolizeireviers Fulda vor Ort eintrafen, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:30

    BPOL-KS: Körperverletzung im Bahnhof Fulda

    Fulda (ots) - Am 2. Dezember gegen 13 Uhr kam es in der Bahnhofsmission des Bahnhofs Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der insgesamt drei tatverdächtige Männer beteiligt waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten ein 45-jähriger Mann türkischer Staatsangehörigkeit und drei Männer - zwei Deutsche im Alter von 39 und 44 Jahren sowie ein 46-jähriger Pole - zunächst in eine verbale Streitigkeit. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:09

    BPOL-KS: Körperverletzung im Eingangsbereichs des Kasseler Hauptbahnhofs - Zeugen gesucht!

    Kassel (ots) - In der heutigen Nacht (27.11.) gegen 1:15 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel eine Körperverletzung im Eingangsbereich des Kasseler Hauptbahnhofs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Mann einen 20-jährigen Mann zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige den 20-Jährigen zu Boden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren