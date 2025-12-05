Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte legen Einkaufswagen auf die Gleise

Frankenberg Eder / Waldeck Frankenberg (ots)

Unbekannte Personen haben am gestrigen Mittwochabend (4.12./zwischen 22:20 Uhr und 22:39 Uhr)im Bahnhof Frankenberg Eder einen Einkaufwagen auf die Gleise gelegt.

Die Regionalbahn 23239, auf der Fahrt von Marburg nach Korbach, erfasst bei Einfahrt in den Bahnhof Frankenberg Eder den Einkaufwagen.

Hierbei wurde die Seitenverkleidung sowie die nachfolgende Achse beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden.

Als die Sreife des Bundespolizeireviers Gießen vor Ort eintraf konnten keine Personen mehr angetroffen werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell