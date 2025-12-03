PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperverletzung im Bahnhof Fulda

Fulda (ots)

Am 2. Dezember gegen 13 Uhr kam es in der Bahnhofsmission des Bahnhofs Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der insgesamt drei tatverdächtige Männer beteiligt waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten ein 45-jähriger Mann türkischer Staatsangehörigkeit und drei Männer - zwei Deutsche im Alter von 39 und 44 Jahren sowie ein 46-jähriger Pole - zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf sollen die drei Tatverdächtigen auf den 45-jährigen Mann zugegangen sein. Der 44-Jährige habe den 45-Jährigen festgehalten, während die anderen Beiden auf ihn einschlugen. Alle Beteiligten waren nach derzeitigen Erkenntnissen stark alkoholisiert.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

    BPOL-KS: Körperverletzung im Eingangsbereichs des Kasseler Hauptbahnhofs - Zeugen gesucht!

    Kassel (ots) - In der heutigen Nacht (27.11.) gegen 1:15 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel eine Körperverletzung im Eingangsbereich des Kasseler Hauptbahnhofs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Mann einen 20-jährigen Mann zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige den 20-Jährigen zu Boden ...

    BPOL-KS: Entlaufener Hund sorgt für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

    Hofgeismar (ots) - Ein entlaufener Hund hat am Mittwochabend (19.11.) für eine kurzfristige Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hofgeismar und Grebenstein gesorgt. Gegen 21:47 Uhr wurde das Tier durch mehrere Triebfahrzeugführer im Bereich der Walkmühle gemeldet. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel suchte daraufhin den Streckenabschnitt ab, weshalb die ...

