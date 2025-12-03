Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperverletzung im Bahnhof Fulda

Fulda (ots)

Am 2. Dezember gegen 13 Uhr kam es in der Bahnhofsmission des Bahnhofs Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der insgesamt drei tatverdächtige Männer beteiligt waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten ein 45-jähriger Mann türkischer Staatsangehörigkeit und drei Männer - zwei Deutsche im Alter von 39 und 44 Jahren sowie ein 46-jähriger Pole - zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf sollen die drei Tatverdächtigen auf den 45-jährigen Mann zugegangen sein. Der 44-Jährige habe den 45-Jährigen festgehalten, während die anderen Beiden auf ihn einschlugen. Alle Beteiligten waren nach derzeitigen Erkenntnissen stark alkoholisiert.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell