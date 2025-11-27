PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperverletzung im Eingangsbereichs des Kasseler Hauptbahnhofs - Zeugen gesucht!

Kassel (ots)

In der heutigen Nacht (27.11.) gegen 1:15 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel eine Körperverletzung im Eingangsbereich des Kasseler Hauptbahnhofs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Mann einen 20-jährigen Mann zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige den 20-Jährigen zu Boden gestoßen und ein weiteres Mal gegen eine Laterne am Haupteingang gedrückt haben. Der Geschädigte erlitt hierbei mehrere Verletzungen im Gesicht sowie eine Platzwunde am Hinterkopf. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Versorgung angefordert. Zuvor hatte sich der verletzte Mann zum Polizeirevier Mitte begeben, von wo aus die Bundespolizei über den Sachverhalt zuständigkeitshalber informiert wurde. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

