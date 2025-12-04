Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Versuchter Automatenaufbruch - Zeugen gesucht

Burghaun/Fulda (ots)

In den frühen Morgenstunden (4.12./01.40 Uhr)haben Unbekannte versucht den Fahrkartenautomaten am Bahnhof Burghaun aufzubrechen.

Als die Streifen der Polizeistation Hünfeld und des Bundespolizeireviers Fulda vor Ort eintrafen, konnten keine Personen mehr angetroffen werden.

Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell