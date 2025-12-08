Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte besprühen Zug

Alsfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (7.12/ zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr) im Bahnhof Alsfeld einen Zug mit Graffiti besprüht.

Ein Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn (HLB) entdeckte die Graffiti, mit einer Gesamtgröße von ca. 20qm, und informierte das Bundespolizeirevier Fulda.

Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1600EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell