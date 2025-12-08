Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Unbekannte besprühen Zug
Alsfeld (ots)
Unbekannte haben am Samstagabend (7.12/ zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr) im Bahnhof Alsfeld einen Zug mit Graffiti besprüht.
Ein Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn (HLB) entdeckte die Graffiti, mit einer Gesamtgröße von ca. 20qm, und informierte das Bundespolizeirevier Fulda.
Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1600EUR.
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/816 160 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell