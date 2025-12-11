Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Verkehrsunfall zwischen PKW und Güterzug an Bahnübergang in Dillenburg

Dillenburg (ots)

Am gestrigen Tag (10.12.) gegen 7:22 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel ein Verkehrsunfall am Bahnübergang Frohnhäuser Straße in Dillenburg gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf der Strecke zwischen Dillenburg und Ewerswalde zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Güterzug. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der 35-jährige PKW-Fahrer den mit einem Andreaskreuz und einer Lichtzeichenanlage gesicherten Bahnübergang, obwohl die Lichtzeichen bereits Rot zeigten. Der Triebfahrzeugführer des herannahenden Güterzugs bemerkte das Fahrzeug, leitete sofort eine Schnellbremsung ein und gab einen Achtungspfiff ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h. Laut ersten Zeugenaussagen befand sich der PKW bereits fast vollständig hinter dem Bahnübergang, als der PKW-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen wieder zurücksetzte. Daraufhin kam es schließlich zur Kollision auf der Fahrerseite des PKW mit dem Güterzug. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wetzlar gebracht. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die exakte Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 zu melden.

