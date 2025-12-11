PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Verkehrsunfall zwischen PKW und Güterzug an Bahnübergang in Dillenburg

Dillenburg (ots)

Am gestrigen Tag (10.12.) gegen 7:22 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel ein Verkehrsunfall am Bahnübergang Frohnhäuser Straße in Dillenburg gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf der Strecke zwischen Dillenburg und Ewerswalde zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Güterzug. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der 35-jährige PKW-Fahrer den mit einem Andreaskreuz und einer Lichtzeichenanlage gesicherten Bahnübergang, obwohl die Lichtzeichen bereits Rot zeigten. Der Triebfahrzeugführer des herannahenden Güterzugs bemerkte das Fahrzeug, leitete sofort eine Schnellbremsung ein und gab einen Achtungspfiff ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h. Laut ersten Zeugenaussagen befand sich der PKW bereits fast vollständig hinter dem Bahnübergang, als der PKW-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen wieder zurücksetzte. Daraufhin kam es schließlich zur Kollision auf der Fahrerseite des PKW mit dem Güterzug. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wetzlar gebracht. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die exakte Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:58

    BPOL-KS: Unbekannte nehmen vergessenen Rucksack mit - Zeugen gesucht

    Melsungen (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Sonntag (7.12; zwischen 09:50 Uhr und 10:15 Uhr) einen vergessen Rucksack mitgenommen. Zuvor hatte ein 62-jähriger Afghane seinen Rucksack abgelegt und vergessen ihn wieder an sich zu nehmen. Als ihn einfiel, dass er seinen Rucksack vergessen hatte konnte er diesen nicht mehr auffinden. Bahnsteig 2 im Melsungen sowie ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:56

    BPOL-KS: Unbekannte besprühen Zug

    Alsfeld (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend (7.12/ zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr) im Bahnhof Alsfeld einen Zug mit Graffiti besprüht. Ein Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn (HLB) entdeckte die Graffiti, mit einer Gesamtgröße von ca. 20qm, und informierte das Bundespolizeirevier Fulda. Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1600EUR. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren