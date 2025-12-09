Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung am Kasseler Hauptbahnhof

Kassel (ots)

Am Freitagabend des 21. November 2025 gegen 20:50 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann die Glasscheibe der Eingangstür des Hauptbahnhofs Kassel beschädigt haben. Im Anschluss soll er auf zwei bislang unbekannte Frauen eine Glasflasche geworfen haben. Festgestellt wurde der Vorfall durch die Videoüberwachung im Kasseler Hauptbahnhof.

Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber von der Bundespolizeiinspektion Kassel übernommen.

Zeugenaufruf

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet Augenzeugen, insbesondere die beiden bislang unbekannten weiblichen Geschädigten, sowie Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell