PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung am Kasseler Hauptbahnhof

Kassel (ots)

Am Freitagabend des 21. November 2025 gegen 20:50 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann die Glasscheibe der Eingangstür des Hauptbahnhofs Kassel beschädigt haben. Im Anschluss soll er auf zwei bislang unbekannte Frauen eine Glasflasche geworfen haben. Festgestellt wurde der Vorfall durch die Videoüberwachung im Kasseler Hauptbahnhof.

Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber von der Bundespolizeiinspektion Kassel übernommen.

Zeugenaufruf

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet Augenzeugen, insbesondere die beiden bislang unbekannten weiblichen Geschädigten, sowie Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:58

    BPOL-KS: Unbekannte nehmen vergessenen Rucksack mit - Zeugen gesucht

    Melsungen (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Sonntag (7.12; zwischen 09:50 Uhr und 10:15 Uhr) einen vergessen Rucksack mitgenommen. Zuvor hatte ein 62-jähriger Afghane seinen Rucksack abgelegt und vergessen ihn wieder an sich zu nehmen. Als ihn einfiel, dass er seinen Rucksack vergessen hatte konnte er diesen nicht mehr auffinden. Bahnsteig 2 im Melsungen sowie ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:56

    BPOL-KS: Unbekannte besprühen Zug

    Alsfeld (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend (7.12/ zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr) im Bahnhof Alsfeld einen Zug mit Graffiti besprüht. Ein Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn (HLB) entdeckte die Graffiti, mit einer Gesamtgröße von ca. 20qm, und informierte das Bundespolizeirevier Fulda. Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1600EUR. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:30

    BPOL-KS: Zugverspätung wegen Person im Gleis

    Bad Arolsen/Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots) - Eine unbekannte männliche Person soll sich am gestrigen Donnerstag (4.12.20:35 Uhr) im Bahnhof Bad Arolsen im Gleisbereich aufgehalten haben. Der Triebfahrzeugführer der nahenden Kurhessenbahn 23029 erkannte die Person im Gleis und leitete eine Notbremsung ein. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG sperrte nach Bekanntwerden des Vorfalls unverzüglich die Gleise. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren