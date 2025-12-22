Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2380 - Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Autos

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einem Autodiebstahl durch einen zunächst unbekannten Mann in der Schwibbogengasse. Gegen 16.00 Uhr beobachtete ein Anwohner den zunächst Unbekannten, wie er in dessen Auto stieg und davonfuhr. Das Auto parkte offenbar nicht abgesperrt vor einem Wohnhaus. Der Anwohner meldete dies der Polizei. Polizeibeamte stellten den 57-jährigen Mann kurze Zeit später im nahen Umfeld in dem Auto fest und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten das Auto sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell