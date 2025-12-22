Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2376 - Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Rennrades

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (19.12.2025) kam es zum Diebstahl eines Rennrades aus einem Sportgeschäft in der Albert-Schenavsky-Straße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete offenbar während der Öffnungszeit ein Rennrad aus dem Verkaufsraum. Anschließend verließ er mit diesem den Laden. Es entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell