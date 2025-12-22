Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2374 - Polizei ermittelt wegen Widerstand nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am frühen Sonntagmorgen (21.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Maximilianstraße. Gegen 05.00 Uhr gerieten zwei Personengruppen zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte ein 22-jähriger Mann äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Der 22-Jährige war Teil einer der beiden Gruppen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die eingesetzten Kräfte. Zudem missachtete er weiterhin die Anweisungen der Polizeibeamten. Daraufhin fesselten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen und brachten ihn auf eine Dienststelle. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-Jährigen (afghanische Staatsangehörigkeit). Zeugen, die Hinweise zu der anfänglichen Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

