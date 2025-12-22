Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brandstiftung auf dem Lamberti-Markt - Tatverdächtiger festgenommen

Oldenburg (ots)

Die Ermittlungen der Oldenburger Polizei nach der Brandstiftung auf dem Lamberti-Markt in der vergangenen Woche haben am Wochenende zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6179289).

Unmittelbar nach der Brandstiftung leitete die Polizei umfangreiche Ermittlungen ein. Dabei wurden unter anderem vorhandene Videoüberwachungsaufnahmen ausgewertet. In der Folge erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Mann, welcher am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Ladendiebstahls im Bereich Leer durch Einsatzkräfte der Polizei kontrolliert werden konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 32-Jährige aufgrund des bestehenden Tatverdachts der Brandstiftung vor Ort vorläufig festgenommen.

Am Samstag wurde der 32-Jährige dann durch Oldenburger Ermittler einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann und ordnete Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell