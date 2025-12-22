PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brandstiftung auf dem Lamberti-Markt - Tatverdächtiger festgenommen

Oldenburg (ots)

Die Ermittlungen der Oldenburger Polizei nach der Brandstiftung auf dem Lamberti-Markt in der vergangenen Woche haben am Wochenende zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6179289).

Unmittelbar nach der Brandstiftung leitete die Polizei umfangreiche Ermittlungen ein. Dabei wurden unter anderem vorhandene Videoüberwachungsaufnahmen ausgewertet. In der Folge erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Mann, welcher am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Ladendiebstahls im Bereich Leer durch Einsatzkräfte der Polizei kontrolliert werden konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 32-Jährige aufgrund des bestehenden Tatverdachts der Brandstiftung vor Ort vorläufig festgenommen.

Am Samstag wurde der 32-Jährige dann durch Oldenburger Ermittler einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann und ordnete Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
  • 20.12.2025 – 19:27

    POL-OL: Polizei gibt weitere Informationen zu Sachverhalt auf dem Lamberti-Markt bekannt

    Oldenburg (ots) - Nach der heutigen Meldung von 17:36 Uhr (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6183644) kann die Polizei nun weitere Informationen zu dem Einsatz auf dem Oldenburger Lamberti-Markt mitteilen. Demnach kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Lamberti-Markt zu einem Bedrohungssachverhalt. Nach Angaben eines Zeugen soll eine ältere Frau einen ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 17:36

    POL-OL: Polizeieinsatz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt

    Oldenburg (ots) - Oldenburg Derzeit findet ein laufender Polizeieinsatz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt statt. In diesem Zusammenhang ist die Polizei mit verstärkten Kräften vor Ort, weshalb es zu einer erhöhten Präsenz von Streifenwagen und Einsatzkräften kommt. Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Weitere Informationen werden bei Bedarf ...

    mehr
