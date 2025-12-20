PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei gibt weitere Informationen zu Sachverhalt auf dem Lamberti-Markt bekannt

Oldenburg (ots)

Nach der heutigen Meldung von 17:36 Uhr (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6183644) kann die Polizei nun weitere Informationen zu dem Einsatz auf dem Oldenburger Lamberti-Markt mitteilen.

Demnach kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Lamberti-Markt zu einem Bedrohungssachverhalt. Nach Angaben eines Zeugen soll eine ältere Frau einen waffenähnlichen Gegenstand aus ihrer Handtasche gezogen und diesen in Richtung eines Mitarbeiters eines Weihnachtsmarktstandes gehalten haben. Dabei soll sie eine Bedrohung gegen den Mitarbeiter ausgesprochen haben. Anschließend entfernte sich die Frau.

Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurden mehrere Polizeistreifen auf den Lamberti-Markt entsandt, um den Sachverhalt aufzunehmen und nach der Frau zu fahnden. Hinweise darauf, dass andere Personen bedroht wurden, liegen derzeit nicht vor. Der Hintergrund, weshalb der Mitarbeiter durch die Frau bedroht wurde, ist ebenfalls unklar.

Die Fahndungsmaßnahmen nach der Frau dauern an, die Polizei ist weiterhin verstärkt mit Einsatzkräften vor Ort präsent.

Die Frau wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Sie ist klein und ungefähr 150 Zentimeter groß. Zudem hat sie rötliche, etwas längere Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug sie dunkle Kleidung und führte eine schwarze, mittelgroße Handtasche mit sich. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

