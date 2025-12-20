Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brandstiftung in Augustfehn- mehrere PKW geraten in Brand

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es gegen 00:17 Uhr zu einem Brand an einem hochwertigen PKW im Bereich des Parkplatzes an der Bahnhofstraße 2 in 26689 Apen/Augustfehn. Die Flammen griffen auf zwei angrenzend geparkte PKW über. Zwei der Fahrzeuge brannten gänzlich aus. Ein dritter PKW wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich dadurch auf ca. 58.000 Euro. Das Feuer wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bokel/Augustfehn und Nordloh-Tange gelöscht. Ein Personenschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Durch Angaben von Zeugen und die Brandspuren ergibt sich der Verdacht, dass es sich hierbei mindestens um eine fahrlässige Brandstiftung handelt. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu Personen am Brandort machen können, sich telefonisch unter 04488-8330 zu melden. (1520558)

