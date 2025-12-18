PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Rastede

Oldenburg (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 08:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Rastede, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer den Borbecker Weg in Richtung Rastede. Zeitgleich fuhr eine 57-jährige Frau mit einem VW den Feldkampsweg in Richtung Borbecker Weg und beabsichtigte, nach links auf diesen einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Motorradfahrers, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen die 57-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(1511435)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

