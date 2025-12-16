Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall im Bereich Rastede

Oldenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Mittag im Bereich Rastede sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Oldenburg mit einem Lkw samt Anhänger gegen 12:20 Uhr die Wilhelmshavener Straße in Richtung Hahn-Lehmden.

Ungefähr in Höhe der Wemkenstraße wurde der Lkw-Fahrer nach eigenen Angaben von einem dunklen Kombi in einer Rechtskurve überholt.

Das überholende Fahrzeug scherte anschließend sehr knapp wieder ein, sodass der 27-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. In der Folge kam der Lkw von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Graben und kippte dort zur Seite.

Der Fahrer blieb unverletzt, an dem Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrer des dunklen Kombis setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Rastede unter der Telefonnummer 04402-916520 zu melden.

