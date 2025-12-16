Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in Edewecht - Smart landet im Graben

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Smart in Edewecht die Hemeler Straße in Richtung Osterscheps. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Fahrerin auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Smart auf die Seite und kam schließlich im Graben liegend zum Stillstand.

Die 59-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten jedoch Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Der Smart war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

