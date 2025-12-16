Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Westerstede - Unfallverursacher gesucht

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag, den 15.12.2025, kam es gegen 16.45 Uhr in Westerstede zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden.

Nach Angaben der 18-jährigen Meldenden befuhr diese mit ihrem Fahrrad die Lange Straße auf der linken Fahrbahnseite auf dem gemeinsamen, in beide Richtungen freigegebenen Geh- und Radweg in Richtung Mozartstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein Mann mit einem Fahrrad die Mozartstraße in Richtung Lange Straße.

Beim Einbiegen von der Mozartstraße auf die Lange Straße missachtete der Mann die Vorfahrt der 18-Jährigen. Diese musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und stürzte dabei zu Boden.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle. Erst später stellte die 18-Jährige Verletzungen sowie Beschädigungen an ihrem Fahrrad und ihrer Kleidung fest.

Der gesuchte Mann wird als etwa 60 bis 65 Jahre alt beschrieben. Er ist ungefähr 180 cm groß, trug zum Unfallzeitpunkt eine dunkle Winterjacke sowie eine Jeanshose und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Möglicherweise wurde der Unfall von einer bislang unbekannten Frau beobachtet, die als Zeugin in Betracht kommt.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie die Zeugin sich bei der Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488-8330 zu melden.(1499494)

