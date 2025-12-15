Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand auf dem Oldenburger Lamberti-Markt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute kam es kurz nach 1.00 Uhr zu zwei gemeldeten Bränden auf dem Oldenburger Lamberti-Markt.

Zeugen hatten an zwei unterschiedlichen Orten eine Brandentwicklung festgestellt und umgehend den Notruf gewählt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten auf dem Markt Müllbehälter in Brand. In der Folge wurden zwei Verkaufsstände sowie ein angrenzendes Gebäude durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr erste Brandbekämpfungsmaßnahmen vor. Die Feuerwehr konnte die Brände anschließend vollständig löschen.

Die Hintergründe der Brände sind bislang unklar. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Oldenburger Lambert-Marktes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell