POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall in Rostrup - Zeugen gesucht

Am Freitag, dem 12.12.2025, gegen 12:15 Uhr kam es in Bad Zwischenahn, OT Rostrup, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger aus Norden schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 18-Jährige mit seinem Opel Astra die Straße Am Denkmal von Rostrup in Richtung Elmendorf, als eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Edewecht beabsichtigte, die Kreuzung aus Richtung Dreiberger Straße zu überqueren. Um eine Kollision mit der 80-Jährigen zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach links aus, geriet dort auf den Grünstreifen und verlor im Weiteren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte schließlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 18-Jährige erlitt infolge des Aufpralls schwere Verletzungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 zu melden. Insbesondere wird um die Mithilfe einer Frau mit einem weißen Kleinwagen gebeten, die sich als Erstes am Unfallort befunden haben soll.

