POL-OL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der Gristeder Straße

Oldenburg (ots)

Heute Mittag kam es auf der Gristeder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 63-jähriger Mann aus der Stadt Varel war gegen 13:10 Uhr mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Wiefelstede unterwegs.

Im Kurvenbereich auf Höhe des Dingsfelder Weges verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und blieb schließlich im Grünbereich liegen.

Unmittelbar nach dem Unfall traf eine Rettungsdienstbesatzung an der Unfallstelle ein und übernahm sofort die medizinische Versorgung. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Der betroffene Bereich der Gristeder Straße bleibt voraussichtlich noch etwa eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

