PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Reifen mehrerer Autos in der Ludwig-Freese-Straße zerstochen

Oldenburg (ots)

Gestern Abend, im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, wurden in der Ludwig-Freese-Straße insgesamt fünf geparkte Autos beschädigt.

Unbekannte Täter zerstachen an den Autos jeweils die Reifen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen im Bereich der Ludwig-Freese-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1477788)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:16

    POL-OL: Einbruch am Posthalterweg in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19:15 Uhr, bis Mittwoch, 6:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Blumenhandel am Posthalterweg ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten die Geschäftsräume. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon sowie ein Laptop. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:59

    POL-OL: Warnung vor falschen Paketboten und Trickbetrügern

    Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen häufen sich Meldungen über vermeintliche Paketboten, die angeblich "nicht zustellbare" und besonders dringende Sendungen abliefern wollen - mit dem Ziel, sich Zugang zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen. Die Täter nutzen dabei regelmäßig aktuelle Themen wie den verpflichtenden Einbau von Rauchmeldern in Mietwohnungen, den Ausbau von Glasfaserkabeln, Fristenwechsel bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren