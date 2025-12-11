Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Reifen mehrerer Autos in der Ludwig-Freese-Straße zerstochen
Oldenburg (ots)
Gestern Abend, im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, wurden in der Ludwig-Freese-Straße insgesamt fünf geparkte Autos beschädigt.
Unbekannte Täter zerstachen an den Autos jeweils die Reifen.
Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen im Bereich der Ludwig-Freese-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1477788)
