Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Warnung vor falschen Paketboten und Trickbetrügern

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen häufen sich Meldungen über vermeintliche Paketboten, die angeblich "nicht zustellbare" und besonders dringende Sendungen abliefern wollen - mit dem Ziel, sich Zugang zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen.

Die Täter nutzen dabei regelmäßig aktuelle Themen wie den verpflichtenden Einbau von Rauchmeldern in Mietwohnungen, den Ausbau von Glasfaserkabeln, Fristenwechsel bei Energieversorgern oder - zur Weihnachtszeit - das erhöhte Paketaufkommen.

Unter diesen vorgeschobenen Vorwänden versuchen sie, in Privatwohnungen zu gelangen und Wertgegenstände zu entwenden.

Unser Appell: Lassen Sie keine fremden Personen unbedarft in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Wenn Ihnen eine Situation verdächtig erscheint, zögern Sie nicht, umgehend die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.

In diesem Zusammenhang ergeht noch ein Hinweis zur Nutzung privater Videoüberwachung:

Die Zahl privater Überwachungskameras ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auch hierfür gelten klare rechtliche Vorgaben.

Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen von Personen unbefugt in Nachbarschafts- oder Chatgruppen. Sollten Sie den Verdacht haben, dass die aufgenommenen Personen kriminelle Absichten verfolgen, wenden Sie sich ebenfalls direkt an die Polizei.

