Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: An Ampel eingeschlafen: Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer

Oldenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer Kreuzung an der Ammerländer Heerstraße. Grund für den Einsatz war die Mitteilung eines Zeugen, der eine offenbar hilflose Person in einem Auto gemeldet hatte, das verkehrsbehindernd im Bereich der Kreuzung stand.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung traf kurze Zeit später ein. Dort stellten die Polizeibeamten einen Nissan fest, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße stand. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Mann an einer Bushaltestelle, der bereits durch eine alarmierte Rettungsdienstbesatzung betreut wurde. Nach medizinischer Abklärung stellte sich schnell heraus, dass kein Notfall vorlag, sodass eine weitere Behandlung nicht erforderlich war.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bei dem 38-jährigen Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Das Gerät zeigte einen Wert von nahezu 2 Promille an.

Zeugenaussagen ergaben zudem, dass der Mann zuvor am Steuer seines Nissan an einer roten Ampel schlafend angetroffen worden war. Mehrere Passanten bemerkten dies, sprachen den Fahrer an und begleiteten ihn zur nahegelegenen Bushaltestelle.

Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem 38-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wurden daraufhin Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (1461184)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell