PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: An Ampel eingeschlafen: Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer

Oldenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer Kreuzung an der Ammerländer Heerstraße. Grund für den Einsatz war die Mitteilung eines Zeugen, der eine offenbar hilflose Person in einem Auto gemeldet hatte, das verkehrsbehindernd im Bereich der Kreuzung stand.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung traf kurze Zeit später ein. Dort stellten die Polizeibeamten einen Nissan fest, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße stand. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Mann an einer Bushaltestelle, der bereits durch eine alarmierte Rettungsdienstbesatzung betreut wurde. Nach medizinischer Abklärung stellte sich schnell heraus, dass kein Notfall vorlag, sodass eine weitere Behandlung nicht erforderlich war.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bei dem 38-jährigen Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Das Gerät zeigte einen Wert von nahezu 2 Promille an.

Zeugenaussagen ergaben zudem, dass der Mann zuvor am Steuer seines Nissan an einer roten Ampel schlafend angetroffen worden war. Mehrere Passanten bemerkten dies, sprachen den Fahrer an und begleiteten ihn zur nahegelegenen Bushaltestelle.

Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem 38-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wurden daraufhin Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (1461184)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 16:04

    POL-OL: Vermisste 66-jährige wohlbehalten angetroffen

    Oldenburg (ots) - Die heute veröffentlichte Fahndung nach einer vermissten 66-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Die Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben! Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (1460158) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 13:24

    POL-OL: Suche nach vermisster Person

    Oldenburg (ots) - Seit Samstag, den 06.12.2025, wird eine 66-jährige Frau aus Oldenburg vermisst. Die Vermisste leidet unter einer Demenzerkrankung. Hierdurch könnte sie örtlich nicht orientiert sein und sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden. Die Vermisste ist 159 cm groß und von schlanker Statue. Bekleidet ist die Vermisste mit einer schwarzen Jacke mit Leopardenmuster, einer schwarzen Baskenmütze und einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren