POL-OL: Suche nach vermisster Person

Oldenburg (ots)

Seit Samstag, den 06.12.2025, wird eine 66-jährige Frau aus Oldenburg vermisst.

Die Vermisste leidet unter einer Demenzerkrankung. Hierdurch könnte sie örtlich nicht orientiert sein und sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden.

Die Vermisste ist 159 cm groß und von schlanker Statue.

Bekleidet ist die Vermisste mit einer schwarzen Jacke mit Leopardenmuster, einer schwarzen Baskenmütze und einer Brille mit orangefarbenen Rahmen.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu deren Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441 - 790 - 4215 oder per Notruf über 110 zu melden.

(1460158)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 2
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/7904217
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

