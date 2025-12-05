Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungserfolg nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 26. November, kam es in den Abendstunden zu einem Einbruch in eine Bäckerei im Falkenweg in Vechta. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten eingesetzte Polizeikräfte aus Vechta zwei Tatverdächtige noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren aus Oldenburg.

Die beiden Männer waren bereits zuvor ins Visier von Oldenburger Ermittlern geraten. Im Zuge der seit mehreren Monaten verdeckt laufenden Ermittlungen wegen mehrfacher Einbruchsdelikte sowohl im hiesigen Bereich aber auch an anderen Orten konnte ein Tatverdacht gegen mehrere Personen begründet werden. Aus diesem Grund waren über die Staatsanwaltschaft Oldenburg bereits Haftbefehle beantragt und durch das zuständige Amtsgericht Oldenburg erlassen worden.

Die vorläufige Festnahme in Vechta führte somit zur direkten Vollstreckung dieser schon bestehenden Haftbefehle. Am Folgetag wurden die Beiden dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zu den Ermittlungen:

Bereits seit mehreren Monaten führt der Kriminaldienst in Oldenburg umfangreiche Ermittlungen gegen eine Personengruppe bestehend aus mehreren Männern im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Der Gruppe wird vorgeworfen, teilweise in wechselnder Tatbeteiligung, eine Vielzahl von Einbruchstaten in gewerbliche Objekte begangen zu haben. Zu den Zielen der Männer zählen unter anderem Bäckereien und Friseurbetriebe sowie weitere Einzelhandelsgeschäfte.

Die Taten dürften sich nach Einschätzung der Ermittler über mehrere Monate erstreckt haben. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten Ende November gegen insgesamt drei der Tatverdächtigen - darunter auch die beiden in Vechta vorläufig festgenommenen Männer - Haftbefehle durch das Amtsgericht Oldenburg erwirkt werden. Neben den beiden 20- und 24-Jährigen vollstreckten Beamte einen weiteren Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen aus der dem Landkreis Leer.

Derzeit werden durch den Kriminaldienst intensive Ermittlungen geführt, um die bislang bekannten Taten umfassend aufzuklären und mögliche Einbruchsdiebstähle den Tatverdächtigen zuzuordnen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Gruppierung für Einbrüche im Stadtgebiet Oldenburg sowie in den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Diepholz, Leer und Oldenburg verantwortlich sein könnte.

Die Ermittlungen hierzu dauern an und werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und den benachbarten Polizeidienststellen geführt. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben werden.(755916)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell