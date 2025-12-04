PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub nach Fußballspiel - Ermittlungen führen zu vier Tatverdächtigen

Oldenburg (ots)

Bereits am Samstag, den 11. Oktober 2025, kam es gegen 21:15 Uhr in Oldenburg, in der Straßburger Straße, im Anschluss an das Regionalligaspiel zwischen dem VfB Oldenburg und Kickers Emden zu einer Raubtat und gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Oldenburger Fußballfans im Alter von 40 und 41 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Männer auf dem Heimweg, als sie unvermittelt von mehreren Personen angegriffen wurden. Beide Männer wurden durch Schläge und Tritte erheblich verletzt. Im Zuge der Tat wurde einem der Geschädigten ein Fanschal sowie eine Regenjacke entwendet. Darüber hinaus raubten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Eines der Opfer erlitt durch den Angriff ein Schädel-Hirn-Trauma und eine schwere Verletzung im Mundraum.

Durch intensive Ermittlungen der Polizei konnten anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Bereich der Gleisanlagen des Hauptbahnhofes mehrere mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert werden. Es handelt sich um vier Männer im Alter von 28 bis 30 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ daher das Amtsgericht Oldenburg gegen diese Personen entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse.

In der vergangenen Woche setzten die Ermittler diese bei den Tatverdächtigen im Stadtgebiet von Emden um. Dabei konnte Beweismaterial sichergestellt werden. Die vier Tatverdächtigen wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen sowie die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauern derzeit an.(1215886)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

