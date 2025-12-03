PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbruchdiebstähle in der Gerhard-Stalling-Straße

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute kam es in der Gerhard-Stalling-Straße zu zwei Einbruchdiebstählen, bei denen bislang unbekannte Täter Werkzeug entwendeten.

Zwischen 21:50 Uhr und 22:30 Uhr hebelten Unbekannte eine Lagerhalle auf und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Inneren wurden verschiedene Werkzeuge entwendet.

In einem weiteren Fall drangen die Täter zwischen 23:45 Uhr und 0:15 Uhr auf das Lagergelände einer Firma vor. Dort brachen sie zwei Firmenfahrzeuge auf und entwendeten ebenfalls Werkzeug aus den Fahrzeugen.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1443868)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

