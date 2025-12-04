PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtig

Oldenburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem räuberischen Diebstahl, der sich gestern Mittag in einem Supermarkt am Scheideweg ereignete.

Gegen 12:20 Uhr kam es in einem Supermarkt am Scheideweg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entnahm mehrere Alkoholflaschen aus einem Regal und steckte diese in seinen Rucksack. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem 59-jährigen Ladendetektiv angesprochen.

Daraufhin drehte sich der Mann um und sprühte dem Detektiv unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung mit einem Fahrrad. Der angegriffene Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlank, schwarze Haare, bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug sowie einer dunklen Jacke mit Kapuze.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1444864)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 04.12.2025 – 09:55

    POL-OL: Raub nach Fußballspiel - Ermittlungen führen zu vier Tatverdächtigen

    Oldenburg (ots) - Bereits am Samstag, den 11. Oktober 2025, kam es gegen 21:15 Uhr in Oldenburg, in der Straßburger Straße, im Anschluss an das Regionalligaspiel zwischen dem VfB Oldenburg und Kickers Emden zu einer Raubtat und gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Oldenburger Fußballfans im Alter von 40 und 41 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:03

    POL-OL: Zwei Einbruchdiebstähle in der Gerhard-Stalling-Straße

    Oldenburg (ots) - In der Nacht zu heute kam es in der Gerhard-Stalling-Straße zu zwei Einbruchdiebstählen, bei denen bislang unbekannte Täter Werkzeug entwendeten. Zwischen 21:50 Uhr und 22:30 Uhr hebelten Unbekannte eine Lagerhalle auf und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Inneren wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. In einem weiteren Fall drangen die Täter zwischen 23:45 Uhr und 0:15 Uhr auf das ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:14

    POL-OL: Präventionsteam informiert auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt

    Oldenburg (ots) - Das Präventionsteam der Polizei Oldenburg ist in diesem Jahr an mehreren Terminen mit Beratungs- und Informationsangeboten auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt vertreten. Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren. Im Fokus stehen insbesondere die Prävention von Taschendiebstahl sowie Hinweise zur ...

    mehr
