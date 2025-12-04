Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtig

Oldenburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem räuberischen Diebstahl, der sich gestern Mittag in einem Supermarkt am Scheideweg ereignete.

Gegen 12:20 Uhr kam es in einem Supermarkt am Scheideweg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entnahm mehrere Alkoholflaschen aus einem Regal und steckte diese in seinen Rucksack. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem 59-jährigen Ladendetektiv angesprochen.

Daraufhin drehte sich der Mann um und sprühte dem Detektiv unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung mit einem Fahrrad. Der angegriffene Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlank, schwarze Haare, bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug sowie einer dunklen Jacke mit Kapuze.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1444864)

