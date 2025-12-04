PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind gestern in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr in eine Wohnung in der Rostocker Straße eingebrochen. Über ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1446673)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

