Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verfolgungsfahrt im Bereich Westerstede+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 15.30 Uhr fiel zwei Beamten des PK Westerstede ein PKW im Bereich der Kuhlenstraße auf, der mit einer männlichen Person besetzt war. Die Beamten wollten das Fahrzeug kontrollieren und gaben im Bereich der Westersteder Straße Haltezeichen. Daraufhin flüchtete der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit. Die Verfolgung führte zunächst über den Riedelmannsdamm in Richtung Seggeriedenweg. Im Bereich der Ortschaft Köterhörn verloren die Beamten das Fahrzeug aus der Sicht. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnten die Beamten im Nachgang jedoch einen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung eines Unbeteiligten sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche von dem PKW überholt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei unter der Rufnummer 04488-8330 in Verbindung zu setzen. (1456134)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell