Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: Diebstahl von Schokolade aus "Nikolaus-Stiefeln"+++

Oldenburg (ots)

Am Nikolaustag müssen ein 7-jähriger und ein 10-jähriger Junge zusammen mit ihrem Vater auf der Wache der Polizei in Westerstede erscheinen, um den Diebstahl von Schokolade und zwei kleinen Spielzeugen aus ihren "Nikolaus-Stiefeln" zur Anzeige zu bringen. Traditionell und erwartungsfroh stellen die beiden Jungen am Vorabend des Nikolaustages jeweils einen ihrer Stiefel als "Nikolaus-Stiefel" vor den Nebeneingang ihres Wohnhauses. Ebenso stellen Beide Brot und Milch für den Nikolaus und seinen Gehhilfen Knecht Ruprecht als Dank zu den Stiefeln. Nach kurzer Nacht gehen die Kinder aufgeregt gegen 06:00 Uhr zu ihren Stiefeln und erblicken leider nur gähnende Leere. Völlig entgeistert und fassungslos stellen Beide für sich fest, dass sie um ihre Süßigkeiten beraubt wurden. Nach Angaben des Vaters muss in der Nacht auf den Nikolaustag bislang unbekannte Täterschaft die Geschenke des Nikolauses den Kinder weggenommen haben. Die Polizei Westerstede erbittet Hilfe aus der Bevölkerung, um dem Dieb habhaft zu werden und den Kindern ihre Geschenke zurückgeben zu können. Tel.: 04488-8330

