PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Vermisste 66-jährige wohlbehalten angetroffen

Oldenburg (ots)

Die heute veröffentlichte Fahndung nach einer vermissten 66-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Die Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben!

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (1460158)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 2
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/7904217
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 13:24

    POL-OL: Suche nach vermisster Person

    Oldenburg (ots) - Seit Samstag, den 06.12.2025, wird eine 66-jährige Frau aus Oldenburg vermisst. Die Vermisste leidet unter einer Demenzerkrankung. Hierdurch könnte sie örtlich nicht orientiert sein und sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden. Die Vermisste ist 159 cm groß und von schlanker Statue. Bekleidet ist die Vermisste mit einer schwarzen Jacke mit Leopardenmuster, einer schwarzen Baskenmütze und einer ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 14:22

    POL-OL: +++Westerstede: Diebstahl von Schokolade aus "Nikolaus-Stiefeln"+++

    Oldenburg (ots) - Am Nikolaustag müssen ein 7-jähriger und ein 10-jähriger Junge zusammen mit ihrem Vater auf der Wache der Polizei in Westerstede erscheinen, um den Diebstahl von Schokolade und zwei kleinen Spielzeugen aus ihren "Nikolaus-Stiefeln" zur Anzeige zu bringen. Traditionell und erwartungsfroh stellen die beiden Jungen am Vorabend des Nikolaustages ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren