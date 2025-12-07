Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Vermisste 66-jährige wohlbehalten angetroffen
Oldenburg (ots)
Die heute veröffentlichte Fahndung nach einer vermissten 66-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Die Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben!
Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (1460158)
