Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Metjendorf

Oldenburg (ots)

Am 07.12.2025 um 3:59 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit seinem Pkw die Metjendorfer Landstraße aus Oldenburg kommend in Richtung Metjendorf. In Höhe der Einmündung Schwarzer Weg kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchfuhr er eine Hecke und kollidierte mit einem Holzpfosten und einem Ampelmast. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt auf der Seite liegen und der Fahrer wurde eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Straße war während der Bergungsarbeiten für ca. 30 Minuten gesperrt. Da bei dem Mann Anzeichen für Alkoholeinfluss vorlagen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. (1460891)

