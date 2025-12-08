Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 63-jährige Frau bei Unfall in Rastede schwer verletzt - LKW flüchtig

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es in Rastede zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen kehrte gegen 10:55 Uhr eine 63-jährige Frau zu ihrem in der Oldenburger Straße, Höhe Mühlenstraße, abgestellten Renault zurück. Als sie die Fahrertür öffnete, fuhr ein an der dortigen Ampel stehender Lkw mit Auflieger an. Dabei verkeilte sich der Lkw an der geöffneten Fahrzeugtür und zog den Renault ein Stück mit. Die Frau wurde hierbei eingeklemmt und schwer verletzt.

Der unbekannte Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweisen Sperrung der Oldenburger Straße.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bislang bekannt:

- Gelbe Zugmaschine mit Tieflader - Geladen war ein Begleitfahrzeug für Schwertransporte - Kennzeichen möglicherweise aus Vechta (VEC)

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rastede unter der Telefonnummer 04402-916520 zu melden.(1465046)

