PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 63-jährige Frau bei Unfall in Rastede schwer verletzt - LKW flüchtig

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es in Rastede zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen kehrte gegen 10:55 Uhr eine 63-jährige Frau zu ihrem in der Oldenburger Straße, Höhe Mühlenstraße, abgestellten Renault zurück. Als sie die Fahrertür öffnete, fuhr ein an der dortigen Ampel stehender Lkw mit Auflieger an. Dabei verkeilte sich der Lkw an der geöffneten Fahrzeugtür und zog den Renault ein Stück mit. Die Frau wurde hierbei eingeklemmt und schwer verletzt.

Der unbekannte Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweisen Sperrung der Oldenburger Straße.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bislang bekannt:

   - Gelbe Zugmaschine mit Tieflader
   - Geladen war ein Begleitfahrzeug für Schwertransporte
   - Kennzeichen möglicherweise aus Vechta (VEC)

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rastede unter der Telefonnummer 04402-916520 zu melden.(1465046)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:22

    POL-OL: An Ampel eingeschlafen: Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer

    Oldenburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer Kreuzung an der Ammerländer Heerstraße. Grund für den Einsatz war die Mitteilung eines Zeugen, der eine offenbar hilflose Person in einem Auto gemeldet hatte, das verkehrsbehindernd im Bereich der Kreuzung stand. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung traf kurze Zeit ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 16:04

    POL-OL: Vermisste 66-jährige wohlbehalten angetroffen

    Oldenburg (ots) - Die heute veröffentlichte Fahndung nach einer vermissten 66-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Die Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben! Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (1460158) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren