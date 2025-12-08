PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B401 Höhe Klein Scharrel (Gemeinde Edewecht)
Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Sattelzug

Oldenburg (ots)

Am 08.12.2025 um 12:26 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B401. Ein 83-jähriger Mann aus Wardenburg war mit seinem Pkw aus Richtung Edewecht in Richtung Oldenburg unterwegs. Kurz vor Klein Scharrel kam er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 83-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er und seine 58-jährige Beifahrerin aus Oldenburg wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 49-jährige Lastwagenfahrer aus Westoverledingen stand unter Schock und kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Für keinen der Beteiligten bestand Lebensgefahr, sodass ein Transport mit dem zwischenzeitlich gelandeten Rettungshubschrauber nicht erforderlich war. Die B401 war zwischen Jeddeloh II und Klein Scharrel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt und konnte erst 6 Stunden später gegen 18:45 Uhr wieder freigegeben werden. (1466888)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

