Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Präventionsteam der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz

POL-OL: Präventionsteam der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz
Oldenburg (ots)

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ist aktuell mit verstärkter Präsenz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt unterwegs, um Besucherinnen und Besucher für sicherheitsbewusstes Verhalten zu sensibilisieren.

Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere die Themen Taschendiebstahl, persönliche Sicherheit und allgemeine Präventionstipps rund um den schönen Weihnachtsmarkt.

Die Beamtinnen und Beamten informieren direkt vor Ort über typische Vorgehensweisen von Taschendieben und geben praktische Hinweise, wie Wertgegenstände sicher verstaut und gefährliche Situationen frühzeitig erkannt werden können.

Die Reaktionen der Oldenburger Bürgerinnen und Bürger, sowie der Besucher des Weihnachtsmarktes sind durchweg positiv - viele Besucherinnen und Besucher begrüßen die sichtbare Präsenz und den direkten Austausch. Ergänzend verteilt das Präventionsteam einen kompakten Flyer zum Thema Taschendiebstahl mit hilfreichen Tipps, der großen Anklang findet.

Ziel des Einsatzes ist es, den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt und die so schön geschmückte Innenstadt so sicher wie möglich zu genießen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

