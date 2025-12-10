PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch am Posthalterweg in Oldenburg

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19:15 Uhr, bis Mittwoch, 6:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Blumenhandel am Posthalterweg ein.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten die Geschäftsräume. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon sowie ein Laptop.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei zu melden.(1474202)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:59

    POL-OL: Warnung vor falschen Paketboten und Trickbetrügern

    Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen häufen sich Meldungen über vermeintliche Paketboten, die angeblich "nicht zustellbare" und besonders dringende Sendungen abliefern wollen - mit dem Ziel, sich Zugang zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen. Die Täter nutzen dabei regelmäßig aktuelle Themen wie den verpflichtenden Einbau von Rauchmeldern in Mietwohnungen, den Ausbau von Glasfaserkabeln, Fristenwechsel bei ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:36

    POL-OL: 63-jährige Frau bei Unfall in Rastede schwer verletzt - LKW flüchtig

    Oldenburg (ots) - Heute Morgen kam es in Rastede zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen kehrte gegen 10:55 Uhr eine 63-jährige Frau zu ihrem in der Oldenburger Straße, Höhe Mühlenstraße, abgestellten Renault zurück. Als sie die Fahrertür öffnete, fuhr ein an der dortigen Ampel stehender Lkw mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren