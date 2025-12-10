Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch am Posthalterweg in Oldenburg

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19:15 Uhr, bis Mittwoch, 6:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Blumenhandel am Posthalterweg ein.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten die Geschäftsräume. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon sowie ein Laptop.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei zu melden.(1474202)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell