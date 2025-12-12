Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle auf dem Fliegerhorstgelände - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 9. Dezember, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 11. Dezember, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle auf dem Fliegerhorstgelände.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein, die sich in einer Höhe von mehr als zwei Metern befindet. Es ist daher davon auszugehen, dass die Täter zum Einstieg eine Leiter verwendet haben.

Anschließend gelangten die Unbekannten in die Halle und hebelten mehrere Schränke auf.

Nach ersten Ermittlungen wurden Werkzeug und Bekleidungsgegenstände entwendet. Ein Teil der Bekleidung wurde jedoch im unmittelbaren Nahbereich der Lagerhalle aufgefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 melden. (1482706)

