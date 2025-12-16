Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchte räuberische Erpressung in Westerstede - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Zeugin gesucht

Oldenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es auf dem Gelände eines Getränkemarktes an der Straße An der Hössen in Westerstede zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete gegen 18:30 Uhr ein Mitarbeiter des Marktes, wie ein Mann den Hof betrat und mehrere Kisten Leergut an sich nahm. Der Mitarbeiter begab sich daraufhin auf den Hof und sprach den Mann an.

In der Folge schlug der 23-jährige Tatverdächtige mehrfach auf den Mitarbeiter ein und forderte zudem die Herausgabe von Bargeld. Die Situation verlagerte sich anschließend auf den angrenzenden Gehweg. In diesem Bereich kam eine bislang unbekannte Frau mit einem Auto vorbei, mit der das Opfer kurz Kontakt hatte. Im weiteren Verlauf gelang es dem Mitarbeiter, zu einer nahegelegenen Rettungswache zu flüchten, während der Tatverdächtige schließlich die Flucht ergriff, als Personen aus der Rettungswache hinzukamen. Der verletzte Mitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte im Rahmen der Fahndung den 23-jährigen Tatverdächtigen aufgrund der guten Beschreibung noch im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann war den eingesetzten Beamten bereits aus früheren Einsätzen bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 23-Jährige am Folgetag einem Richter des Amtsgerichts Westerstede vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die unbekannte Autofahrerin könnte als Zeugin sachdienliche Hinweise geben und wird gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488-8330 zu melden.

