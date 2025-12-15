Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Aufbrüche von Firmenfahrzeugen in Oldenburg - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis heute in den frühen Morgenstunden kam es in Oldenburg zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen.

Tatort war die Wilhelmshavener Heerstraße im Bereich des Gewerbegebietes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden insgesamt acht Firmenfahrzeuge von bislang unbekannten Tätern geöffnet. Aus allen Fahrzeugen entwendeten die Täter Arbeitsmaschinen sowie diverses Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wilhelmshavener Heerstraße beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der 0441-7904115 entgegen.(1495418)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell