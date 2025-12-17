PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Warnung vor Taschendiebstählen

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Ammerland erneut vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen in Supermärkten gekommen. Kundinnen und Kunden werden daher gebeten, beim Einkaufen besonders aufmerksam auf ihre Wertsachen zu achten.

Auch wer sich grundsätzlich als vorsichtig einschätzt, ist nicht in jeder Situation gleichermaßen aufmerksam. Momente der Ablenkung - etwa beim Lesen von Angebotszetteln, beim gedanklichen Planen des Einkaufs oder bei einem kurzen Gespräch mit Bekannten - werden von Tätern gezielt ausgenutzt.

In solchen Augenblicken geraten Einkaufswagen, Handtaschen und Geldbörsen schnell aus dem Blickfeld. Ein Geldbörsendiebstahl hat für die Betroffenen oftmals weitreichende Folgen. Neben dem finanziellen Verlust und einem möglicherweise abgebrochenen Einkauf sind zahlreiche weitere Schritte notwendig. Dazu gehören unter anderem die Sperrung von EC- und Kreditkarten über den Sperr-Notruf 116 116, die Erstattung einer Anzeige bei der Polizei sowie die Beantragung neuer Ausweisdokumente bei den zuständigen Behörden.

Um diesen Ärger zu vermeiden, wird dringend empfohlen, persönliche Gegenstände jederzeit im Blick zu behalten und besonders im Gedränge oder bei Ablenkung erhöhte Vorsicht walten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

