Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von gestern Abend, 17:00 Uhr, bis heute Morgen, 05:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Ekernstraße in Oldenburg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der Halle. Im Inneren wurden mehrere Schränke geöffnet und aufgehebelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1506355)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

