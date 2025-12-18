Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Vereinsanlage
Oldenburg (ots)
Zwischen Sonntagmittag und dem gestrigen Vormittag drangen bislang unbekannte Täter in eine Vereinsanlage am Muttenpotsweg ein.
Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine Terrassentür einschlugen.
Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Diebesgut erlangt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden.(1507512)
